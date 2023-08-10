Врач: сотрясение мозга может привести к изменению личности

Отдаленными последствиями сотрясения головного мозга являются посттравматическая эпилепсия, синдром второго удара и даже изменение личности. Об этом порталу NEWS.ru рассказала невролог Виктория Квилинская.

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Как объяснила специалист, посттравматическая эпилепсия проявляется потерей сознания, судорогами, прикусом языка, пеной изо рта и упусканием мочи. Риск ее развития зависит от тяжести перенесенной травмы и наличия повторных сотрясений головного мозга.

Иногда у пациентов проявляется и посткоммоционный синдром, для которого характерны утомляемость, раздражительность, головокружение, головная боль и апатия. Под синдромом второго удара, в свою очередь, подразумевается отек головного мозга, который проявляется головными болями, головокружением, нарушением речи и др.

Синдром же внутричерепной гипертензии, обратила внимание невролог, дает о себе знать давящими головными болями, тошнотой и рвотой. Так как в данном случае симптомы беспокоят человека ежедневно или даже несколько раз в сутки, они способны вызвать изменения личности.