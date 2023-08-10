Врач: сотрясение мозга может привести к изменению личности

Невролог Квилинская перечислила отдаленные последствия сотрясения мозга
Отдаленными последствиями сотрясения головного мозга являются посттравматическая эпилепсия, синдром второго удара и даже изменение личности. Об этом порталу NEWS.ru рассказала невролог Виктория Квилинская.
Как объяснила специалист, посттравматическая эпилепсия проявляется потерей сознания, судорогами, прикусом языка, пеной изо рта и упусканием мочи. Риск ее развития зависит от тяжести перенесенной травмы и наличия повторных сотрясений головного мозга.
Иногда у пациентов проявляется и посткоммоционный синдром, для которого характерны утомляемость, раздражительность, головокружение, головная боль и апатия. Под синдромом второго удара, в свою очередь, подразумевается отек головного мозга, который проявляется головными болями, головокружением, нарушением речи и др.
Синдром же внутричерепной гипертензии, обратила внимание невролог, дает о себе знать давящими головными болями, тошнотой и рвотой. Так как в данном случае симптомы беспокоят человека ежедневно или даже несколько раз в сутки, они способны вызвать изменения личности.
"Изменения личности – плаксивость, раздражительность, быстрая смена настроения. Обычно такие изменения замечают окружающие, но в тяжелых случаях пациент также может обратить на это внимание", – резюмировала эксперт.