С возрастом когнитивные функции мозга, такие как память, внимание и скорость обработки информации, постепенно снижаются.

Недавнее исследование ученых из Утрехтского университета в Нидерландах показало, что молодость человеческого мозга длится почти до 40 лет. Это означает, что наша способность к обучению и усвоению новых навыков сохраняется гораздо дольше, чем считалось ранее.

В ходе исследования ученые проанализировали данные сканирования мозга у 74 людей в возрасте от 4 до 50 лет. Они обнаружили, что скорость обработки информации у детей составляет 2 миллисекунды, а у взрослого человека мозг передает нервные импульсы за 4 миллисекунды.

Раньше считалось, что пик мозговой активности приходится на возраст 25 лет. Но последние исследования позволяют предположить, что наш мозг остается «молодым» и гибким гораздо дольше.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.