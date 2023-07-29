На какие проблемы со здоровьем указывают синяки под глазами

Некоторые считают, что синяки под глазами указывают лишь на недостаток сна и усталость. Однако темные круги могут быть не только визуальным дефектом, который просто замаскировать при помощи косметики, но и причиной проблем со здоровьем.

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Подробнее об этом — в материале «Рамблера».

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Гипоксия

Гипоксией называют кислородное голодание. Из-за недостатка кислорода в организме кровь становится более густой и темной, а также намного медленнее движется по сосудам. В результате этого кровеносные сосуды расширяются, что делает их более заметными под тонкой кожей век — другими словами, появляются темные круги под глазами. Такое нередко случается, когда человек слишком долго находится в закрытых, плохо проветриваемых пространствах. Чтобы помочь себе при гипоксии, можно использовать разные лечебные методы. Например, исследователи говорят о фармакологических средствах, а также о гипербарической оксигенации — насыщении кислородом под высоким давлением в специальных барокамерах.

Аллергия, астма и экзема

Любое заболевание, которое вызывает зуд глаз, может способствовать появлению темных кругов. Это происходит в результате натирания или расчесывания кожи вокруг глаз. Люди, страдающие сенной лихорадкой, то есть имеющие аллергию на пыльцу, часто замечают темные пятна у себя под глазами в весенний сезон. Согласно исследованию, атопия приводит к тому, что человек начинает постоянно тереть глаза, тем самым влияя на пигментацию кожи.

Анемия

Недостаток питательных веществ в рационе или отсутствие сбалансированного питания часто способствует тому, что цвета кожи под глазами человека меняется. Считается, что дефицит железа и витамина В12 может быть причиной появления темных кругов. В таком случае стоит изменить питание и восполнить недостаток необходимых веществ. Железо содержится в шпинате, бобовых, тыквенных семечках, брокколи, а витамин В12 — в мясе, рыбе, молочных продуктах и яйцах.

Эндокринные заболевания