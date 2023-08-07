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Врач Козлова перечислила самые полезные для мозга и памяти продукты

Дефицит некоторых веществ в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе болезни Альцгеймера. Как разнообразить свой рацион, чтобы улучшить работу мозга, "Известиям" рассказала кардиолог Ольга Козлова.

Названы самые полезные для мозга продукты
© Unsplash

По словам специалиста, сельдь, скумбрия и лосось являются отличным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они не только улучшают функционирование главного органа центральной нервной системы, но и способствуют укреплению сосудов, нормализации артериального давления и предотвращению заболеваний сердца.

Льняное масло также крайне полезно для мозга, обращает внимание врач. Оно содержит немалую долю полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют укреплению памяти.

Продукты, которые могут негативно влиять на мозг

В данном случае стоит обратить внимание и на темный шоколад. В его состав входят антоциан и флаванол, которые улучшают работу кровеносных сосудов и увеличивают приток крови к мозгу.

"В результате мозг получает дополнительное питание, что способствует его бодрости и эффективности, а также улучшению памяти", – объяснила эксперт.

Вместе с тем кардиолог предупредила, что чрезмерное употребление даже самых полезных продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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