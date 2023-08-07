Названы самые полезные для мозга продукты

Дефицит некоторых веществ в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе болезни Альцгеймера. Как разнообразить свой рацион, чтобы улучшить работу мозга, "Известиям" рассказала кардиолог Ольга Козлова.

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По словам специалиста, сельдь, скумбрия и лосось являются отличным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они не только улучшают функционирование главного органа центральной нервной системы, но и способствуют укреплению сосудов, нормализации артериального давления и предотвращению заболеваний сердца.

Льняное масло также крайне полезно для мозга, обращает внимание врач. Оно содержит немалую долю полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют укреплению памяти.

В данном случае стоит обратить внимание и на темный шоколад. В его состав входят антоциан и флаванол, которые улучшают работу кровеносных сосудов и увеличивают приток крови к мозгу.

"В результате мозг получает дополнительное питание, что способствует его бодрости и эффективности, а также улучшению памяти", – объяснила эксперт.