Токсиколог Кутушов объяснил, как стресс сказывается на работе кишечника
Душевные переживания негативно влияют на работу ЖКТ. Об этом "Мосленте" рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
Организм человека в стрессе выделяет гормоны адреналин и кортизол. Подобный процесс способен вызвать проблемы со стулом и дискомфорт в области живота. Проблемы с кишечником, в свою очередь, могут спровоцировать дополнительный стресс, и таким образом создается замкнутый круг, обратил внимание эксперт.
Эксперт сослался на исследование, из результатов которого следует, что в составе микробиоты кишечника буддийских монахов есть бактерии, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. В этой связи, считает врач, пищеварение могут улучшить медитация, йога и питание продуктами, которые легко усваиваются.