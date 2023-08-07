Душевные переживания негативно влияют на работу ЖКТ. Об этом "Мосленте" рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Организм человека в стрессе выделяет гормоны адреналин и кортизол. Подобный процесс способен вызвать проблемы со стулом и дискомфорт в области живота. Проблемы с кишечником, в свою очередь, могут спровоцировать дополнительный стресс, и таким образом создается замкнутый круг, обратил внимание эксперт.