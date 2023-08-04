Невролог рассказал, вредны ли арбузные косточки

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения, невролог и кандидат медицинских наук, рассказал о том, опасны ли на самом деле арбузные косточки. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что косточки не вредны, и если человек проглотит их случайно, с ним ничего н будет. Однако он посоветовал не употреблять их в больших количествах специально.

Дело в том, что большое количество косточек при проблемах с кишечником или при синдроме раздраженного кишечника, могут вызвать негативные симптомы.

Также врач посоветовал не есть арбуз до кожуры, так как ближе к ней в плоде содержатся нитраты.