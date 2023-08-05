Терапевт объяснила, чем опасно употребление витамина D

Дефицит или избыток витамина D в организме может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала терапевт Ирина Елфимова изданию RT.

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По словам врача, витамин D налаживает основные процессы в организме и способствует улучшению всасывания кальция. Нехватка этого витамина может привести к остеопорозу. Кроме того, обычно именно витамин D влияет на работу иммунной системы. При его дефиците у человека может развиваться мышечная слабость, миопатия.

Переизбыток витамина D также приводит к нежелательным последствиям.

"Среди них: чрезмерное накопление кальция (что способно привести к отложению кальция в мягких тканях организма), повышение артериального давления, рвота, диарея, мышечная слабость", — подчеркнула Ирина Елфимова.

Признаки гипервитаминоза проявляются лишь спустя длительное время — до нескольких месяцев. Из-за этого симптомы передозировки витамином D часто путают с пищевым отравлением.