Нужно ли принимать витамин D в период солнечной активности

Летом витамин D синтезируется прямо в нашей коже, когда на нее попадают ультрафиолетовые лучи. "Рамблер" разобрался, нужно ли принимать витамин летом.

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Авторы российских клинических рекомендаций советуют принимать добавку с витамином D непрерывно, без оглядки на смену сезонов. Все-таки и лето у нас не такое солнечное, как хотелось бы, и длится оно не так долго. При этом зарубежные исследователи считают, что прием витаминов адеватен только в холодное время года.

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Организм получает витамин D двумя способами. Первый — через еду. Больше всего витамина D в жирной рыбе: лососе, тунце, скумбрии, в печени и яичных желтках. Другой и основной процесс "забора" витамина происходит в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Так как солнца в России мало, у большинства жителей нашей страны диагностирован недостаток витамина. Симптомами дефицита витамина D может стать апатичное состояние, усталость и слабый иммунитет, а также проблемы с костями, так как витамин D способствует полноте всасывания кальция.

В северных широтах солнечные лучи падают на землю под более острым углом и рассеиваются в атмосфере. В результате воздействие ультрафиолета получается недостаточно интенсивным, поэтому с ноября по март кожа практически не вырабатывает витамин D. А летом мы чаще всего ходим в одежде или проводим время на работе, поэтому солнце освещает недостаточно участков кожи, чтобы обеспечить организм витамином.

Авторы российских клинических рекомендаций советуют круглый год принимать витами D по такой схеме: людям в возрасте 18—50 лет 800 МЕ в сутки, людям старше 50 лет 1000 МЕ, беременным и кормящим женщинам — 1200 МЕ в сутки.

Исследователи из Великобритании выяснили, что светлокожим людям без хронических заболеваний достаточно проводить на солнце всего 9 минут в день, чтобы запастись витамином D. По их мнению, с конца марта — начала апреля и до конца сентября люди вполне могут вырабатывать весь необходимый им витамин D за счет попадающего на кожу солнечного света и сбалансированного питания. Поэтому от добавок можно отказаться.