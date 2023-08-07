В России выявили очаг африканской чумы свиней

Россельхознадзор рассказал, что в России, на территории Ростовской области, выявили очаг африканской чумы свиней.

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Так, управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщило о зарегистрированных случаях африканской чумы свиней (АЧС)

В результате лабораторных исследований 7 августа 2023 года в филиале ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» - «Ростоблветлаборатория» материала от трупов домашних свиней в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области, был получен положительный результат на африканскую чуму свиней.

В настоящий момент в регионе проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами. В частности, осуществляются профилактические, ограничительные, диагностические и иные мероприятий, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов чумы.