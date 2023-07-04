В Роспотребназдоре настаивают на усилении профилактики чумы

В Роспотребнадзоре было принято решение относительно чумы. Главный государственный санитарный врач России разработал постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы, которое вступит в силу 4 июля, пишет "Парламентская газета".

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Документ создан с целью снизить риск возникновения чумы на территории России и предотвратить распространение этого заболевания. В соответствии с постановлением, региональные власти должны информировать население о мерах профилактики чумы и определить категории людей, которые должны быть вакцинированы.

В постановлении также указывается на необходимость выполнения определенных поручений ежегодно до 1 июня. В частности, проверять готовность инфекционных больниц к противоэпидемическим мерам в случае обнаружения случая заболевания чумой. Клиники должны быть оснащены дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты, лекарствами и диагностическими препаратами.

Кроме того, важно проводить ежегодные теоретические и практические занятия по профилактике чумы и противоэпидемическим мерам. Это относится к медицинскому персоналу, лаборантам, патологоанатомам, эпидемиологам, а также специалистам санитарно-карантинных и контрольно-пропускных пунктов.