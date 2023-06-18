В Роспотребнадзоре предупредили о риске распространения холеры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России сохраняются риски распространения холеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление на ПМЭФ.

© Unsplash

Она отметила, что риски распространения сохраняются из-за того, что любой турист может завести заболевание из других стран.

"Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой", — отметила глава ведомства.

Попова отметила, что Роспотребнадзор делает все, чтобы в страну не проникало заболевание. Так, случаев заболевания в России нет уже на протяжении нескольких лет, и даже туристы не завозят холеру.