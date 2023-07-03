Врачи назвали 4 ранних симптома рака

О ранней стадии развития рака могут сигнализировать четыре симптома. Их назвали эксперты независимой организации по исследованию онкологических заболеваний Cancer Research UK.
К тревожным симптомам врачи отнесли язвы или пятна во рту, которые не проходят длительное время, непрекращающийся кашель, постоянную изжогу и язвы на коже.
По словам специалистов, некоторые признаки могут быть вызваны и другими, менее опасными, чем рак, состояниями. Однако их появление — серьезный повод обратиться к врачу.
"Если же это онкология, ее раннее обнаружение может иметь серьезное значение. Когда вы заметили какие-то ненормальные изменения или что-то, что не проходит на протяжении долгого времени, не игнорируйте", — написали исследователи.