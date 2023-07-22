На границе с РФ обнаружена бубонная чума: что нам о ней известно

На границе Монголии с Россией обнаружили патоген бубонной чумы. При этом ранее в июле в Роспотребнадзоре было принято постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы.

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Документ создан с целью снизить риск возникновения чумы на территории РФ и предотвратить распространение этого заболевания. В соответствии с постановлением, региональные власти должны информировать население о мерах профилактики чумы и определить категории людей, которые должны быть вакцинированы.

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В постановлении также указывается на необходимость выполнения определенных поручений ежегодно до 1 июня. В частности, проверять готовность инфекционных больниц к противоэпидемическим мерам в случае обнаружения случая заболевания чумой. Клиники должны быть оснащены дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты, лекарствами и диагностическими препаратами.

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Ключевые факты

Чума вызывается бактериями Yersinia pestis, зоонозными бактериями, обычно встречающимися у мелких млекопитающих и их блох.

У людей, инфицированных Y. pestis, симптомы часто развиваются после инкубационного периода от одного до семи дней.

Различают две основные клинические формы чумной инфекции: бубонную и легочную. Бубонная чума является наиболее распространенной формой и характеризуется болезненными опухшими лимфатическими узлами или «бубонами».

Чума передается от животных к человеку при укусах инфицированных блох, непосредственном контакте с инфицированными тканями и вдыхании зараженных респираторных капель.

Чума может быть очень тяжелым заболеванием для людей. Коэффициент летальности бубонной чумы составляет от 30% до 60%.

Лечение антибиотиками эффективно против бактерий чумы, поэтому ранняя диагностика и раннее лечение могут спасти жизни.

Бубонная чума

Чума — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Yersinia pestis, зоонозными бактериями, обычно встречающимися у мелких млекопитающих и их блох. Оно передается между животными через блох.

укус инфицированных блох-переносчиков

незащищенный контакт с инфекционными биологическими жидкостями или зараженными материалами

вдыхание респираторных капель/мелких частиц от больного легочной чумой. Человек может заразиться через:

Исторически чума была причиной широко распространенных пандемий с высокой смертностью. В четырнадцатом веке она была известна как «Черная смерть», в результате которой в Европе погибло более 50 миллионов человек. В настоящее время чума легко лечится антибиотиками и применением стандартных мер предосторожности для предотвращения заражения.

Признаки и симптомы

У людей, инфицированных чумой, после инкубационного периода от одного до семи дней обычно развивается острое лихорадочное заболевание с другими неспецифическими системными симптомами, такими как внезапное повышение температуры, озноб, головные боли и боли в теле, слабость, рвота и тошнота.

Различают две основные формы чумной инфекции в зависимости от пути заражения: бубонную и легочную.

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы и вызывается укусом инфицированной блохи. Бацилла чумы Y. pestis проникает в организм при укусе и проходит через лимфатическую систему к ближайшему лимфатическому узлу, где размножается. Затем лимфатический узел воспаляется, становится напряженным и болезненным и называется «бубоном». На поздних стадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые язвы, заполненные гноем. Передача бубонной чумы от человека к человеку встречается редко.

Бубонная чума может прогрессировать и распространяться на легкие, что является более тяжелым типом чумы, называемым легочной чумой.

Где встречается чума?

Риск возникновения чумы у людей существует везде, где сосуществуют природные очаги чумы (бактерии, животные-резервуары и переносчики) и человеческая популяция.