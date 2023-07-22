На границе России и Монголии нашли возбудитель бубонной чумы

В Монголии на границе с российской республикой Тува обнаружен патоген бубонной чумы. Заразившихся пока не найдено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэва Роломжава.

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Специалисты провели анализ мертвого детеныша сурка в монгольском регионе Завхан. В итоге им удалось выявить возбудитель бубонной чумы. В связи с этим местному населению и туристам напомнили об опасности охоты на сурков и поедания их мяса.

Последние исследования показали, что в 17 монгольских регионах нашли 137 природных очагов чумы. Сильнее всего рискуют заразиться западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно выявляются случаи заболевания людей чумой. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном регионе Увс.

На территории Монголии эту болезнь обычно переносят грызуны и блохи, которые живут на них. Часто заболевание передается во время поедания мяса.