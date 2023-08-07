Врач рассказала, как не заразиться вирусным гепатитом

Вирусный гепатит является воспалительным заболеванием печени, которое вызывается специфическими гепатотропными вирусами А, В, С, D, E и G. Как не заразиться им, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Анна Каршиева.

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По словам специалиста, во избежание проблем со здоровьем следует придерживаться ряда правил. Во-первых, нужно тщательно промывать фрукты и овощи питьевой водой перед употреблением. Во-вторых, регулярно мыть руки, особенно после посещения туалета или перед приготовлением пищи.