По словам эксперта, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России, профессора Владимира Чуланова, серьезное заболевание признали полностью излечимым. Слова специалиста передает ТАСС.

Чуланов отметил, что достижения вирусологов и молекулярных биологов в области изучения генома вируса позволили перевести гепатит С в разряд заболеваний, которые поддаются лечению. Более того, эксперт заявил, что правильная терапия может избавить пациента от болезни всего за два-три месяца.

Чуланов объяснил, что ученым удалось расшифровать геном вируса и досконально изучить его белки, чтобы разработать лекарства, которые эффективно воздействуют на вирус напрямую, и человек избавляется от заболевания.

Напомним, что гепатит С — это воспаление печени, которое долгое время может протекать без каких-либо симптомов и дать о себе знать лишь при тяжелом поражении органа. Заболевание может передаваться через кровь или половым путем и диагностировать его может только специалист после изучения необходимых анализов.