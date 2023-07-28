Профессор Чуланов заявил, что гепатит С можно вылечить за два месяца
По словам эксперта, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России, профессора Владимира Чуланова, серьезное заболевание признали полностью излечимым. Слова специалиста передает ТАСС.
Чуланов отметил, что достижения вирусологов и молекулярных биологов в области изучения генома вируса позволили перевести гепатит С в разряд заболеваний, которые поддаются лечению. Более того, эксперт заявил, что правильная терапия может избавить пациента от болезни всего за два-три месяца.
Чуланов объяснил, что ученым удалось расшифровать геном вируса и досконально изучить его белки, чтобы разработать лекарства, которые эффективно воздействуют на вирус напрямую, и человек избавляется от заболевания.
Напомним, что гепатит С — это воспаление печени, которое долгое время может протекать без каких-либо симптомов и дать о себе знать лишь при тяжелом поражении органа. Заболевание может передаваться через кровь или половым путем и диагностировать его может только специалист после изучения необходимых анализов.
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