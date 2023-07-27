Врач-психиатр, нарколог Анна Рамхен рассказала о неспецифических симптомах, которые могут указывать на болезни печени. Об этом медик заявила в эфире kaskad.tv.

По словам врача, заболевания печени могут иметь астенические проявления. Это нарушение режима бодрости и сна, повышенная утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры.

Психиатр призвала также обратить внимание на неврологические симптомы. На более поздних стадиях у пациентов с заболеваниями печени нарушаются рефлексы и появляются признаки печеной энцефалопатии.