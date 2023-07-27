$90.05-0.0599.72+0.02

Врач Рамхен назвала неочевидные симптомы больной печени

Врач-психиатр, нарколог Анна Рамхен рассказала о неспецифических симптомах, которые могут указывать на болезни печени. Об этом медик заявила в эфире kaskad.tv.

По словам врача, заболевания печени могут иметь астенические проявления. Это нарушение режима бодрости и сна, повышенная утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры.

Психиатр призвала также обратить внимание на неврологические симптомы. На более поздних стадиях у пациентов с заболеваниями печени нарушаются рефлексы и появляются признаки печеной энцефалопатии.

Потеря веса и заболевания печени: есть ли связь

"Может быть дискомфорт и тяжесть в правом подреберье, тошнота, рвота. Когда наступает значительное поражение, развивается цирроз, то тут уже серьезные проявления – это водянка, отеки, кровотечения", - рассказала врач.

Ранее хирург перечислил ранние симптомы гангрены.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости