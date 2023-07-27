Хирург перечислил ранние симптомы гангрены

Врач-хирург Тигран Бохян рассказал, какие ранние признаки могут указывать на развитие гангрены. Слова медика приводит РИАМО.

Как объяснил врач, гангрена — это серьезное заболевание, при котором отмирают ткани. Человек может не заметить его начала, однако со временем все же появляются первые симптомы. Это появление язвы или раны, которые не заживают, отек и боль в пораженной области.

При этом, по словам хирурга, кожа в месте поражения может побледнеть или почернеть, а из раны появиться гнойные выделения. Также врачи обращают внимание на отсутствие пульса в сосудах и иссушение поврежденной конечности, которая внешне отличается от здоровой.