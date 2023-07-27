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Хирург Бохян перечислил ранние симптомы гангрены

Врач-хирург Тигран Бохян рассказал, какие ранние признаки могут указывать на развитие гангрены. Слова медика приводит РИАМО.

Хирург перечислил ранние симптомы гангрены
© РИА Новости

Как объяснил врач, гангрена — это серьезное заболевание, при котором отмирают ткани. Человек может не заметить его начала, однако со временем все же появляются первые симптомы. Это появление язвы или раны, которые не заживают, отек и боль в пораженной области.

При этом, по словам хирурга, кожа в месте поражения может побледнеть или почернеть, а из раны появиться гнойные выделения. Также врачи обращают внимание на отсутствие пульса в сосудах и иссушение поврежденной конечности, которая внешне отличается от здоровой.

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Чтобы не пропустить развитие гангрены, хирург порекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры и обращаться к врачу при появлении первых симптомов.

Ранее врач назвал основные причины появления аденоидов.

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