Хирурги удалили пациентке "мешок с шариками" на голове

Хирурги в Индии удалили женщине опухоль на голове, которая была похоже на "мешок с шариками". Об этом пишет издание New York Post.

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Необычное новообразование появилось у женщины из города Бангалор еще в детстве. Однако 52-летняя пациентка не обращалась за помощью к врачам, пока опухоль не начала расти. Она достигла шести дюймов (15,24 сантиметра) в длину, четырех дюймов (10,16 сантиметра) в ширину и почти пяти дюймов (12,7 сантиметра) в высоту.

По словам врачей, подобные образования похожи на жвачку и называются дермоидными кистами. Это сферы ткани, которые развиваются из эмбриональных клеток. Кисты заполнены жидкостью, молекулами жира и шариками кератина.