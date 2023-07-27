Хирурги удалили пациентке "мешок с шариками" на голове
Хирурги в Индии удалили женщине опухоль на голове, которая была похоже на "мешок с шариками". Об этом пишет издание New York Post.
Необычное новообразование появилось у женщины из города Бангалор еще в детстве. Однако 52-летняя пациентка не обращалась за помощью к врачам, пока опухоль не начала расти. Она достигла шести дюймов (15,24 сантиметра) в длину, четырех дюймов (10,16 сантиметра) в ширину и почти пяти дюймов (12,7 сантиметра) в высоту.
По словам врачей, подобные образования похожи на жвачку и называются дермоидными кистами. Это сферы ткани, которые развиваются из эмбриональных клеток. Кисты заполнены жидкостью, молекулами жира и шариками кератина.
Они образуются у людей в раннем детстве в голове, шее, яичниках, позвоночнике и других частях тела.