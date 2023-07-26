Врачи рассказали, как вычислить рак кишечника по дыханию
Симптомами рака кишечника являются боли в животе, анемия, вздутие, проблемы со стулом и другие характерные состояния. Но о развитии заболевания иногда свидетельствуют и менее заметные признаки – например, одышка, сообщает The Sun с ссылкой на организацию Cancer Research UK.
Нарушение ритма и частоты дыхания во время бега или ходьбы говорит о проблемах со здоровьем, которые в том числе могут объясняться развитием опухоли в кишечнике. Как объяснили специалисты, чрезмерная усталость и сопровождающая ее одышка говорят о низком уровне эритроцитов в организме – анемии.
"Речь идет о ситуациях, когда вы, например, отстаете от своих друзей во время прогулки в спокойном темпе. Если это нельзя объяснить какой-либо веской причиной, то одышка может быть ранним признаком рака кишечника" – отмечают эксперты.