Симптомами рака кишечника являются боли в животе, анемия, вздутие, проблемы со стулом и другие характерные состояния. Но о развитии заболевания иногда свидетельствуют и менее заметные признаки – например, одышка, сообщает The Sun с ссылкой на организацию Cancer Research UK.

Нарушение ритма и частоты дыхания во время бега или ходьбы говорит о проблемах со здоровьем, которые в том числе могут объясняться развитием опухоли в кишечнике. Как объяснили специалисты, чрезмерная усталость и сопровождающая ее одышка говорят о низком уровне эритроцитов в организме – анемии.