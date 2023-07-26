Рак поджелудочной железы зачастую обнаруживают на поздних стадиях, так как поначалу он может никак себя не проявлять. О ранних симптомах заболевания "Известиям" рассказал онколог Александр Серяков.

По словам специалиста, одним из главных признаков развития опухоли в поджелудочной железе является возникающая из-за ее прорастания сквозь нервные окончания боль. Она может ощущаться в правом и левом подреберьях либо вверху живота слева. Иногда у пациентов наблюдается опоясывающая боль: как правило, данный симптом дает о себе знать ночью при положении лежа на спине, а также после употребления слишком жирной пищи и алкоголя.

Среди других возможных симптомов врач выделил изменение цвета кожи, желтушное окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса, тошноту, тяжесть и вздутие живота.

Эксперт в том числе перечислил факторы, которые способны спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. В их числе малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя, курение, неправильный рацион, гены, пожилой возраст (старше 65 лет) и хронический панкреатит. Кроме того, повышать риск развития заболевания могут отдельные проблемы со здоровьем: например, сахарный диабет и цирроз печени.