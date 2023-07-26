Ученые обнаружили связь между потреблением молочных продуктов и риском развития рака легких
Потребление ферментированных молочных продуктов снижает вероятность развития рака легких. К такому выводу пришли сотрудники Орегонского университета в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Nutrition.
В течение продолжительного периода времени ученые следили за состоянием здоровья более 100 000 человек в возрасте от 54 до 83 лет. Когда у некоторых из них был диагностирован рак легких, исследователи проанализировали рацион питания пациентов и количество молочных продуктов в нем.
Оказалось, что они потребляли меньшее количество ферментированной молочной продукции в сравнении с остальными участниками, у которых, соответственно, рак легких не был выявлен. На основании полученных результатов специалисты пришли к выводу, что привычные нам йогурт и сметана при определенной переработке способны предотвратить развитие рака легких.