Врач назвал основные причины появления аденоидов

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев перечислил основные причины появления аденоидов. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Как отметил врач, одной из причин является наследственная предрасположенность. У некоторых людей тип черепа расположен к появлению аденоидов, поэтому с этим ничего не сделаешь.

Кроме того, к их возникновению приводят неправильное лечение и несвоевременное обращение за медицинской помощью.

"Первая степень аденоидов переходит во вторую, вторая – в третью, уже неуправляемую, когда доктор не справляется в клинике. Тогда уже идет речь об удалении аденоидов", – сказал отоларинголог.