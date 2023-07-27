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Врач Зайцев назвал основные причины появления аденоидов

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев перечислил основные причины появления аденоидов. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Врач назвал основные причины появления аденоидов
© РИА Новости

Как отметил врач, одной из причин является наследственная предрасположенность. У некоторых людей тип черепа расположен к появлению аденоидов, поэтому с этим ничего не сделаешь.

Кроме того, к их возникновению приводят неправильное лечение и несвоевременное обращение за медицинской помощью.

"Первая степень аденоидов переходит во вторую, вторая – в третью, уже неуправляемую, когда доктор не справляется в клинике. Тогда уже идет речь об удалении аденоидов", – сказал отоларинголог.

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Однако врач порекомендовал сначала попробовать лечение детей с аденоидами при помощи препаратов и процедур, а уже потом только хирургического вмешательства.

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