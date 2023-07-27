Кардиологи заявили об опасности аспирина для здоровых пожилых людей

Ежедневный прием низких доз аспирина здоровыми пожилыми не спасает от инсульта и может спровоцировать внутричерепное кровотечение. Об этом заявили ученые из Университета Монаша.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA, приняли участие 19 114 человек старше 70 лет из США и Австралии, которые не имели симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, не переносили инсульт или инфаркт.

9525 участников ежедневно принимали 100 миллиграммов аспирина, а 9589 — плацебо. Наблюдение за ними длилось 4 года и 7 месяцев.

Как оказалось, прием лекарства незначительно уменьшил риск ишемического инсульта или образования тромба в сосуде. Однако выяснилось, что аспирин повышает частоту внутричерепных кровотечений на 38 процентов.

Ученые заявили, что здоровым пожилым людям, у которых нет факторов риска, не рекомендуется принимать аспирин. Но для перенесших инсульт или инфаркт пациентов препарат является важной частью терапии.