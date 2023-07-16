Гепатит С: симптомы, причины, лечение
Гепатит С представляет собой инфекционно-воспалительное заболевание печени. Он протекает длительно и практически бессимптомно, поэтому часто диагностируется несвоевременно. Cогласно данным ВОЗ, на сегодняшний день хроническим гепатитом С страдает около 60 миллионов человек в мире. "Рамблер" расскажет подробнее об этом заболевании, о его симптомах, течении, причинах и лечении.
Симптомы
В первые месяцы заболевания гепатит С практически никак не проявляется. Либо признаки болезни отсутствуют, либо они настолько слабо выражены, что пациент не обращает на них внимание.
- общая слабость;
- снижение аппетита;
- тошнота;
- головная боль, головокружения;
- боли в области суставов;
- нарушение сна;
- темная моча;
- светлый кал;
- тяжесть, боль в правой половине живота;
- желтый оттенок кожных покровов и видимых слизистых.
Причины
Чаще всего инфекция передается через кровь.
К наиболее частым механизмам передачи относят использование одних и тех же игл при инъекциях или выполнении татуировок, пирсинга, недостаточно простерилизованные медицинские инструменты, переливание крови, не прошедшей контроль на инфекции, использование общих зубных щеток и бритв, незащищенный травматичный половой акт, а также в процессе родов от инфицированной матери ребенку.
Стоит отметить, что при воздушно-капельным путем гепатит С не передается.
Лечение
В основе лечения хронического гепатита С лежит специфическая противовирусная терапия. Она включает в себя прием пангенотипных противовирусных препаратов прямого действия сроком на один-два года. Также могут быть использованы гепатопротекторы, витамины, растворы для внутривенных инфузий с детоксикационным действием.
К немедикаментозному лечению относят полный отказ от алкоголя, ежедневные физические нагрузки, а также поддержание нормальной массы тела.
Перед лечением требуется обратиться к специалисту за точной диагностикой.