Гепатит С: симптомы, причины, лечение

Гепатит С представляет собой инфекционно-воспалительное заболевание печени. Он протекает длительно и практически бессимптомно, поэтому часто диагностируется несвоевременно. Cогласно данным ВОЗ, на сегодняшний день хроническим гепатитом С страдает около 60 миллионов человек в мире. "Рамблер" расскажет подробнее об этом заболевании, о его симптомах, течении, причинах и лечении.

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Симптомы

В первые месяцы заболевания гепатит С практически никак не проявляется. Либо признаки болезни отсутствуют, либо они настолько слабо выражены, что пациент не обращает на них внимание.

общая слабость;

снижение аппетита;

тошнота;

головная боль, головокружения;

боли в области суставов;

нарушение сна;

темная моча;

светлый кал;

тяжесть, боль в правой половине живота;

желтый оттенок кожных покровов и видимых слизистых. Ниже приведен список симптомов, которые встречаются при хроническом гепатите:

Причины

Чаще всего инфекция передается через кровь.

К наиболее частым механизмам передачи относят использование одних и тех же игл при инъекциях или выполнении татуировок, пирсинга, недостаточно простерилизованные медицинские инструменты, переливание крови, не прошедшей контроль на инфекции, использование общих зубных щеток и бритв, незащищенный травматичный половой акт, а также в процессе родов от инфицированной матери ребенку.

Стоит отметить, что при воздушно-капельным путем гепатит С не передается.

Лечение

В основе лечения хронического гепатита С лежит специфическая противовирусная терапия. Она включает в себя прием пангенотипных противовирусных препаратов прямого действия сроком на один-два года. Также могут быть использованы гепатопротекторы, витамины, растворы для внутривенных инфузий с детоксикационным действием.

К немедикаментозному лечению относят полный отказ от алкоголя, ежедневные физические нагрузки, а также поддержание нормальной массы тела.