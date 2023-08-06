Врач объяснил, как связаны высокий холестерин и слух

Сильное изменение слуха и даже его потеря могут быть признаками высокого уровня холестерина. Об этом рассказал британский врач Питер Байром изданию Express.

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По словам врача, чаще всего о высоком уровне холестерина судят по глазам или внешнему виду ступней. Изменения слуха — менее известный и очевидный симптом повышенного холестерина. Несмотря на то, что это не первый тревожный признак заболевания, на него определенного стоит обратить внимание.

Байром отметил, что холестерин приводит к сужению артерий и ограничению кровотока. Поскольку функционирование ушей сильно зависит от кровообращения, его нарушение приведет к проблемам. В том числе — к постепенной потере слуха, которая затронет оба уха.

Эксперт рекомендует обратиться к врачу, чтобы понять, действительно ли проблемы со слухом связаны с повышенным уровнем холестерина.

"Если причиной действительно является высокий уровень холестерина, то врач, скорее всего, предложит различные изменения в образе жизни, а в некоторых случаях и медикаментозное лечение", — отметил Питер Байром.