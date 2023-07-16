Какие физические упражнения понижают холестерин

Холестерин делится на два типа: хороший и плохой. Слишком много плохого холестерина увеличивает риск появления инсульта, сахарного диабета, гипертонии и болезней сердца. Чтобы понизить его уровень, следует придерживаться диеты и включить в свой распорядок дня физическую активность.

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Подробнее о физических упражнениях, которые понижают плохой холестерин в организме, — в материале "Рамблера.

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Бег

Бег — один из самых популярных и доступных видов спорта, который снижает уровень плохого холестерина. Бегать стоит не менее получаса. Неподготовленному человеку лучше начать с дистанции, которую он действительно может преодолеть. На начальном этапе стоит совмещать пробежку с ходьбой. Когда вы привыкнет к регулярным забега, организму станет намного легче переносить нагрузку. Тогда вы сможете увеличить время и дистанцию.

Ходьба

Регулярная ходьба может помочь снизить уровень холестерина. Кроме того, это отличный вид спорта для тех, кто не любит заниматься бегом. В обзоре 2013 года сравнили эффективность бега и умеренной ходьбы на понижение плохого холестерина. Оказалось, что оба эти вида физической нагрузки способны одинаково снизить риск сердечных заболеваний. При этом учитывается, что во время обеих активностей будет затрачено равное количество энергии.

Езда на велосипеде

Согласно исследованию из Журнала Американской кардиологической ассоциации, люди, которые ездили на свою работу на велосипеде, с меньшей вероятностью приобретали высокий уровень холестерина, чем те, кто выбрал другие способы передвижения. Кроме того, исследователи отметили, что езда на велосипеде способна снизить риск появления ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

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