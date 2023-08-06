Невролог перечислила необычные признаки дефицита витамина B12

Необычным симптомом, указывающим на недостаток витамина B12 в организме, может быть боль в языке. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алехина изданию "МедикФорум".

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По словам невролога, витамин B12 влияет на появление здоровых эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Причиной дефицита часто становится анемия, из-за которой в организме снижается количество эритроцитов и гемоглобина.

Необычным симптомом нехватки витамина B12 является глоссит — воспаление языка.

"Точная причина, по которой дефицит витамина B12 вызывает глоссит, не совсем понятна. Однако считается, что дефицит влияет на нормальный процесс обновления клеток языка, что приводит к изменениям внешнего вида и текстуры языка", — отметила Александра Алехина.

Нехватка B12 делает язык опухшим и воспаленным. Человеку становится неудобно и больно принимать пищу, глотать и разговаривать.

Невролог называет и другие симптомы дефицита витамина B12:

сильная усталость;

проблемы со зрением;

депрессия, тревога, плохое настроение;

летаргия;

потеря аппетита;

слабость и головокружение.

Кроме того, среди признаков могут быть одышка, головная боль, проблемы с координацией, изменения мыслительных способностей.