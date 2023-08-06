Невролог перечислила необычные признаки дефицита витамина B12

Невролог Алехина перечислила необычные признаки дефицита витамина B12
Необычным симптомом, указывающим на недостаток витамина B12 в организме, может быть боль в языке. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алехина изданию "МедикФорум".
По словам невролога, витамин B12 влияет на появление здоровых эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Причиной дефицита часто становится анемия, из-за которой в организме снижается количество эритроцитов и гемоглобина.
Необычным симптомом нехватки витамина B12 является глоссит — воспаление языка.
"Точная причина, по которой дефицит витамина B12 вызывает глоссит, не совсем понятна. Однако считается, что дефицит влияет на нормальный процесс обновления клеток языка, что приводит к изменениям внешнего вида и текстуры языка", — отметила Александра Алехина.
Нехватка B12 делает язык опухшим и воспаленным. Человеку становится неудобно и больно принимать пищу, глотать и разговаривать.
Невролог называет и другие симптомы дефицита витамина B12:
- сильная усталость;
- проблемы со зрением;
- депрессия, тревога, плохое настроение;
- летаргия;
- потеря аппетита;
- слабость и головокружение.
Кроме того, среди признаков могут быть одышка, головная боль, проблемы с координацией, изменения мыслительных способностей.
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