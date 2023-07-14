Какой витамин снижает риск сердечного приступа

Согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. При этом примерно в 85% она случается в результате инфаркта и инсульта.

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Ученые провели исследование и выяснили, что употребление одного витамина снижает риск развития сердечного приступа у людей старше 60 лет. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Эпидемиологи из Медицинского исследовательского института Кимра Бергхофера в Австралии изучили влияние витамина D на развитие и профилактику сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инфаркта миокарда. По словам профессора Рэйчел Нил, это второе по величине исследование на эту тему. Оно проводилось с 2014 по 2020 год и включало более 21 000 австралийцев в возрасте от 60 до 84 лет. Часть из них в течение пяти лет принимала относительно высокую дозу витамина D — 60 000 МЕ в месяц, а часть — плацебо.

Как оказалось, частота серьезных сердечно-сосудистых катастроф была на 9 процентов ниже в группе, принимавшей добавку, а частота сердечных приступов была на 19 процентов ниже по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

"Наше исследование показало, что добавки с витамином D могут снижать риск серьезных сердечно-сосудистых событий, а защитный эффект может быть более выраженным у тех, кто принимает статины и другие лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие исследования в этом направлении", — заявила Рэйчел Нил.