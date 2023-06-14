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Симптомы инфаркта миокарда и правила первой помощи, которые спасут жизнь

Многих осложнений после сердечных приступов можно избежать, если знать симптомы этого состояния и способы оказания первой помощи. "Рамблер" расскажет подробнее.

Симптомы инфаркта миокарда и правила первой помощи, которые спасут жизнь
© Unsplash.com

Сердечный приступ (инфаркт миокарда) — это серьезное неотложное состояние, при котором подача крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за тромба.

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Недостаток притока к крови к сердцу может серьезно повредить сердечную мышцу и может быть опасным для жизни.

Симптомы сердечного приступа

Симптомы сердечного приступа могут включать:

  • боль в груди - чувство давления, тяжести, стеснения или сдавливания в груди
  • боль в других частях тела — может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам (обычно левой руке, но может затрагивать обе руки), челюсти, шее, спине и животу.
  • ощущение легкости или головокружения
  • потливость
  • одышка
  • плохое самочувствие (тошнота) или рвота
  • непреодолимое чувство тревоги (похожее на паническую атаку)
  • кашель или свистящее дыхание

Боль в груди чаще сильная, но некоторые могут испытывать только незначительную боль, похожую на несварение желудка.

Хотя наиболее распространенным симптомом как у мужчин, так и у женщин является боль в груди, у женщин чаще возникают другие симптомы, такие как одышка, плохое самочувствие или тошнота, а также боль в спине или челюсти.

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Что делать, если у вас или кого-то другого сердечный приступ

  • Позвоните в скорую помощь. Не игнорируйте симптомы сердечного приступа. Если вы не можете вызвать скорую или машину скорой помощи, попросите соседа или друга отвезти вас в ближайшую больницу. Управляйте машиной сами, только если у вас нет другого выхода. Поскольку ваше состояние может ухудшиться, вождение самостоятельно подвергает риску вас и других.
  • Ожидая скорую, займите сидячее положение или же лечь, но голова должна быть приподнята. Выпейте таблетку аспирина 0,25 г. Он помогает предотвратить свертывание крови. При приеме во время сердечного приступа он может уменьшить повреждение сердца. Не принимайте аспирин, если у вас аллергия на него.
  • Примите нитроглицерин 0,5 мг. При сохранении боли в течение 5-7 минут после приема лекарств, то нужно повторить прием нитроглицерина. И отслеживать состояние 10 минут, если улучшение не наступает, то нужно опять положить под язык нитроглицерин.
  • Начните сердечно-легочную реанимацию, если человек без сознания. Если человек не дышит или у вас нет пульса, начните сердечно-легочную реанимацию, чтобы поддерживать кровоток после вызова скорой медицинской помощи.
  • Сильно и быстро нажимайте на центр грудной клетки человека в довольно быстром ритме — от 100 до 120 нажатий в минуту.
  • Если под рукой есть автоматический внешний дефибриллятор, а человек находится без сознания, следуйте инструкциям по его использованию.
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