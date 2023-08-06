$94.81+1.03103.84+1.31

Онколог Воробьев назвал неочевидные факторы развития рака молочной железы

Существует три малоизвестных фактора, которые увеличивают риск развития рака молочной железы. О них изданию "МедикФорум" рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

Названы неочевидные факторы развития рака молочной железы
© Unsplash

По словам онколога, первый неочевидный фактор риска — плотность груди. Эксперт отмечает, что рак молочной железы наиболее распространен среди женщин с более плотной грудью. Чтобы понять, насколько высок риск развития рака молочной железы, пациентам стоит пройти тесты плотности груди.

Риск развития рака молочной железы также повышается за счет генетики. Чем ближе к вам родственница и чем моложе она была, когда у нее диагностировали рак, тем выше риск для других членов семьи. Если вам нужно убедиться, предрасположены ли вы к раку молочной железы, следует пройти генетический анализ крови.

Ученые нашли натуральное вещество от старения и рака

Кроме того, на появление рака молочной железы влияет образ жизни. Увеличение массы тела, отсутствие физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя повышают вероятность развития заболевания.

Ранее "Рамблер" писал о ранних симптомах, указывающих на опухоль.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости