Названы неочевидные факторы развития рака молочной железы

По словам онколога, первый неочевидный фактор риска — плотность груди. Эксперт отмечает, что рак молочной железы наиболее распространен среди женщин с более плотной грудью. Чтобы понять, насколько высок риск развития рака молочной железы, пациентам стоит пройти тесты плотности груди.

Риск развития рака молочной железы также повышается за счет генетики. Чем ближе к вам родственница и чем моложе она была, когда у нее диагностировали рак, тем выше риск для других членов семьи. Если вам нужно убедиться, предрасположены ли вы к раку молочной железы, следует пройти генетический анализ крови.