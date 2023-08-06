Названы неочевидные факторы развития рака молочной железы

Онколог Воробьев назвал неочевидные факторы развития рака молочной железы
Существует три малоизвестных фактора, которые увеличивают риск развития рака молочной железы. О них изданию "МедикФорум" рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.
По словам онколога, первый неочевидный фактор риска — плотность груди. Эксперт отмечает, что рак молочной железы наиболее распространен среди женщин с более плотной грудью. Чтобы понять, насколько высок риск развития рака молочной железы, пациентам стоит пройти тесты плотности груди.
Риск развития рака молочной железы также повышается за счет генетики. Чем ближе к вам родственница и чем моложе она была, когда у нее диагностировали рак, тем выше риск для других членов семьи. Если вам нужно убедиться, предрасположены ли вы к раку молочной железы, следует пройти генетический анализ крови.
Кроме того, на появление рака молочной железы влияет образ жизни. Увеличение массы тела, отсутствие физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя повышают вероятность развития заболевания.
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