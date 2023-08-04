Врач объяснила, что делать при тепловом и солнечном ударах

В жару резко возрастает нагрузка на сердце: увеличивается частота сердечных сокращений, растет давление, образуются отеки. Как справиться с негативными последствиями жаркой погоды рассказала врач-терапевт Евгения Иванова в беседе с порталом Life.

По словам специалиста, всем сердечникам, гипотоникам и гипертоникам следует придерживаться рекомендаций врача и продолжать регулярно принимать назначенные препараты. Кроме того, стоит контролировать артериальное давление, записывать показатели в дневник и по возможности отказаться от поездок на общественном транспорте.

Также Евгения Иванова также объяснила, в чем разница между тепловым и солнечным ударами. При тепловом ударе в организме нарушается терморегуляция, солнечный удар происходит из-за действия прямых солнечных лучей. Симптомы у них могут быть схожи, например, усталость, сонливость, общая слабость, головная боль, тошнота, шум в ушах и потеря сознания.