Геронтолог рассказал пожилым, как легче переносить жару

Геронтолог Новоселов рассказал пожилым, как легче переносить жару
Председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов посоветовал пожилым реже находиться на солнце, чтобы легче переносить жару. Также эксперт рекомендует больше времени проводить в помещениях с кондиционером или уехать на дачу, поскольку высокие температуры на природе переносятся легче. Подробностями Новоселов поделился в беседе с "Радио 1".
Врач отметил, что если дома нет кондиционера, то можно отправиться в места, где он есть, например, торговые центры, кинозалы, выставки.
Также следует исключить употребление алкогольных напитков и соблюдать питьевой режим. На прогулку стоит надевать одежду из легких тканей и головные уборы. а чтобы не нагружать сердечно-сосудистую систему, необходимо уменьшить физическую активность.
Говоря о питании, Новоселов заявил, что в жаркую погоду лучше отказаться от жирной и тяжелой пищи. Кроме этого, не стоит забывать о назначенных врачами медикаментах.