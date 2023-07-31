Правила питания, которые помогут перенести жару

В жаркую погоду многим людям свойственно чувствовать недомогание и терять аппетит. Чтобы улучшить свое состояние в летний период, стоить пересмотреть рацион.

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Летом люди плохо чувствуют себя по разным причинам. Среди них — недостаток воды, проблемы со сном из-за жары, сильный контраст между температурами в закрытом помещении и на улице. С последствиями летнего недомогания можно бороться. Соблюдайте температурный режим, следите за качеством сна и, безусловно, нормализуйте питание.

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Подробнее о правилах питания, которые позволят избавиться от проблем со здоровьем в жару, — в материале "Рамблера".

Употребляйте летние овощи

Исследования показывают, что в жаркий летний период многие люди предпочитают переходить на более легкую и холодную еду. Это объяснимо, ведь летом процесс пищеварения замедляется, а потому усваивать "тяжелую" еду становится труднее. Летние сезонные продукты вроде огурцов, помидоров и арбузов хорошо подходят для питания в жаркую погоду. Они содержат большое количество калия и воды, которые во время неизбежного в сильную жару потоотделения выводятся из организма и не восполняются.

Восполняйте недостающую в организме жидкость

Поскольку летом человек потеет гораздо сильнее, чем обычно, ему необходимо больше заботиться о собственной гидратации. А для этого — пить воду в больших количествах, в особенности после подъема, перед сном и во время занятий спортом. При этом вода не должна быть холодной, скорее комнатной температуры или выше. Так она не будет давать лишнюю нагрузку на организм.

Ешьте темные супы

Холодная пища плохо сказывается на кишечнике, ослабляет желудок. Поэтому, несмотря на жаркую погоду, не стоит отказываться от теплой еды. Вы можете употреблять следующие супы:

Мисо-суп.

Бульон из свинины, который содержит витамин B1, помогающий снять усталость.

Суп из лука-шалот и моллюсков, содержащий таурин, что улучшает работу печени.

Включите в рацион продукты с витамином C