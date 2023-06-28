5 причин, почему вы ощущаете жар без простуды

Иногда вас может одолевать ужасный жар, при этом никаких признаков простуды вы не замечаете. Причина того, что вам постоянно становится жарко, может заключаться не только в вирусе.

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Подробнее о том, что влияет на повышение температуры вашего тела, — в материале «Рамблера».

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Стресс

Плохое эмоциональное состояние тоже сказывается на организме. Людям, которые оказываются в стрессовых ситуациях, свойственно внезапно начать потеть и испытывать жар. Однако после того, как причина стресса исчезнет, человеку становится легче. При этом есть более тяжелые состояния.

Исследования показывают, что психогенная лихорадка, которая появляется в результате воздействия эмоциональных событий или хронического стресса, способна вызвать очень высокую температуру на долгий срок. Ее лечат не жаропонижающими, а психотропными препаратами с седативными свойствами. Еще может помочь психотерапия.

Гипертиреоз

При гипертиреозе в организме вырабатывается слишком много гормона щитовидной железы, что приводит к повышенной температуре тела. При этом состоянии вы будете испытывать сильные жажду и голод, а также намного чаще потеть. Сердце же будет учащенно биться. Гипертиреоз также может вызвать диарею и зуд.

Кофеин

Кофеин может вызывать не только нервное возбуждение по утрам. Исследователи отмечают, что кофеин способен сужать кровоток и влиять на частоту сердечных сокращений, что приводит к выделению тепла.

Острая еда

Одно из исследований показало, что острая еда, например перец чили, содержащий капсаицин, расширяет кровеносные сосуды. Это ведет к покраснению лица и увеличению жара в организме. Если вы заметили, что из-за какого-то ингредиента вам постоянно становится жарко, стоит обсудить это с врачом и понять, безвредна ли эта еда для вашего организма.

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