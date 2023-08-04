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Онколог Воробьев назвал неочевидные признаки лимфомы

Лимфома может развиваться бессимптомно, а некоторые симптомы такие, что на них не все обращают внимание. Главные симптомы лимфомы перечислил онколог Андрей Воробьев в беседе с изданием Medikforum.

Онколог назвал неочевидные признаки лимфомы
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В лимфатическую систему входят лимфатические узлы, селезенка, вилочковая железа и костный мозг, который имеет важное значение для защиты организма от микробов.

Симптомы отличаются в зависимости от типа лимфомы: Ходжкина, неходжкинская или лимфома мантийных клеток.

"Хотя у большинства людей с этими симптомами не будет лимфомы, крайне важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если какой-либо необъяснимый симптом сохраняется или отклоняется от вашего обычного состояния здоровья", - предупреждает врач-онколог Андрей Воробьев.

Среди важных симптомов Андрей Воробьев назвал отечность лимфоузлов, при этом они остаются безболезненными, сильную усталость, которая не проходит после отдыха, боль в груди и постоянный кашель, одышка, отек в груди, дискомфорт в животе, тошнота, необъяснимый зуд.

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