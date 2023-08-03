Врач объяснила, как связаны ухудшение зрения и деменция

Ухудшение зрительной функции связано с рядом негативных последствий для здоровья, в том числе деменцией. Об этом "МедикФоруму" рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.

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По словам специалиста, люди с проблемами зрения более склонны к слабоумию. Более того, у пациентов с нарушением зрения вдаль или слепотой от умеренной до тяжелой степени заболеваемость деменцией увеличилась до 33%.