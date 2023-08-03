Гастроэнтеролог объяснила, когда потеря веса опасна

Иногда избавление от лишних килограммов говорит не о спортивном образе жизни и правильном рационе питания, а о проблемах со здоровьем. Как понять, что пора обратиться к врачу, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог Ольга Кениг.

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По словам специалиста, беспокойство должна вызывать резкая потеря веса. Речь идет о патологическом похудении, когда масса тела снижается на 5% и более примерно в течение полугода. При этом оно не связано с целенаправленным снижением веса на фоне диет, голодания и занятий спортом, уточнила врач.

"К примеру, если обычный вес человека составляет 70 кг, то 5% от него – это 3,5 кг. Если вес 90 кг, то 5% от него – это 4,5 кг. Причем особенно опасно, когда потеря веса начинается у пожилых людей".

Как правило, резкое снижение веса сопровождается дополнительными симптомами, которые указывают на тот или иной недуг. Например, могут проявляться повышенная утомляемость, сонливость в течение дня, бессонница, выпадение волос. Также задуматься о здоровье следует при сухости во рту и повышенной жажде, проблемах со стулом, появлении сосудистых звездочек и дискомфорте в животе, обратила внимание гастроэнтеролог.