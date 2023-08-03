$91.78+0.18100.70-0.24

Гастроэнтеролог Кениг объяснила, в каких случаях потеря веса опасна

Иногда избавление от лишних килограммов говорит не о спортивном образе жизни и правильном рационе питания, а о проблемах со здоровьем. Как понять, что пора обратиться к врачу, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог Ольга Кениг.

Гастроэнтеролог объяснила, когда потеря веса опасна
© Unsplash

По словам специалиста, беспокойство должна вызывать резкая потеря веса. Речь идет о патологическом похудении, когда масса тела снижается на 5% и более примерно в течение полугода. При этом оно не связано с целенаправленным снижением веса на фоне диет, голодания и занятий спортом, уточнила врач.

"К примеру, если обычный вес человека составляет 70 кг, то 5% от него – это 3,5 кг. Если вес 90 кг, то 5% от него – это 4,5 кг. Причем особенно опасно, когда потеря веса начинается у пожилых людей".

Гастроэнтеролог объяснила, как снизить риск развития рака желудка

Как правило, резкое снижение веса сопровождается дополнительными симптомами, которые указывают на тот или иной недуг. Например, могут проявляться повышенная утомляемость, сонливость в течение дня, бессонница, выпадение волос. Также задуматься о здоровье следует при сухости во рту и повышенной жажде, проблемах со стулом, появлении сосудистых звездочек и дискомфорте в животе, обратила внимание гастроэнтеролог.

"Если что-то беспокоит, не стоит ждать, когда пройдет само, лучше проконсультироваться со специалистом – никогда не бывает слишком много заботы о себе", – резюмировала она.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости