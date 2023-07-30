Врач объяснила, как снизить риск развития рака желудка

Гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель перечислила способы снизить риск развития рака желудка. По ее словам, лучше всего в этом поможет уменьшение количества соли в рационе.

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— Чрезмерное употребление соли может вызывать стимуляцию выработки соляной кислоты в желудке. Это приводит к развитию атрофического гастрита, который, в свою очередь, способствует образованию злокачественных опухолей, — объяснила врач.

Также следует меньше употреблять красного мяса, особенно полуфабрикатов и колбасных изделий, так как в них содержится много соли и консервантов.

Овощи и фрукты гастроэнтеролог порекомендовала есть почаще, их стоит ежедневно добавлять в рацион около 500 граммов.