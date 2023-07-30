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Гастроэнтеролог Чумель объяснила, как снизить риск развития рака желудка

Гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель перечислила способы снизить риск развития рака желудка. По ее словам, лучше всего в этом поможет уменьшение количества соли в рационе.

Врач объяснила, как снизить риск развития рака желудка
© Вечерняя Москва

— Чрезмерное употребление соли может вызывать стимуляцию выработки соляной кислоты в желудке. Это приводит к развитию атрофического гастрита, который, в свою очередь, способствует образованию злокачественных опухолей, — объяснила врач.

Также следует меньше употреблять красного мяса, особенно полуфабрикатов и колбасных изделий, так как в них содержится много соли и консервантов.

Овощи и фрукты гастроэнтеролог порекомендовала есть почаще, их стоит ежедневно добавлять в рацион около 500 граммов.

Помимо питания, влияют на риски заболеть ракам желудка и вредные привычки, в первую очередь — курение. Алкоголь вызывает хроническую воспалительную реакцию, что также может привести к развитию новообразований, предупредила Чумель в беседе с «Москвой 24».