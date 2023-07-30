Врач объяснила, как снизить риск развития рака желудка

Гастроэнтеролог Чумель объяснила, как снизить риск развития рака желудка
Гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель перечислила способы снизить риск развития рака желудка. По ее словам, лучше всего в этом поможет уменьшение количества соли в рационе.
— Чрезмерное употребление соли может вызывать стимуляцию выработки соляной кислоты в желудке. Это приводит к развитию атрофического гастрита, который, в свою очередь, способствует образованию злокачественных опухолей, — объяснила врач.
Также следует меньше употреблять красного мяса, особенно полуфабрикатов и колбасных изделий, так как в них содержится много соли и консервантов.
Овощи и фрукты гастроэнтеролог порекомендовала есть почаще, их стоит ежедневно добавлять в рацион около 500 граммов.
Помимо питания, влияют на риски заболеть ракам желудка и вредные привычки, в первую очередь — курение. Алкоголь вызывает хроническую воспалительную реакцию, что также может привести к развитию новообразований, предупредила Чумель в беседе с «Москвой 24».