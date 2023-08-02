Терапевт Чиркова назвала продукты, запрещенные при гастрите
Ольга Чиркова, врач-терапевт, назвала продукты, которые запрещено употреблять при гастрите. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт посоветовала при гастрите отказаться от употребления острой, жаренной, маринованной и копченой пищи. Также запрещены лук и чеснок, холодные и горячие блюда.
Терапевт рекомендует не употреблять сырые овощи, газированные напитки, крепкие бульоны, алкоголь, кофе и мягкую выпечку. Также при гастрите запрещено курить.
Чиркова отметила, что вся пища, которая входит в рацион человека с гастритом, должна быть термически и механически щадящая. В таком случае это должны быть продукты с пониженной кислотностью. Кроме того, режим питания должен сохраняться на уровне пяти небольших порций в день.
Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог назвал самый опасный алкогольный напиток.