Невролог рассказала, как избежать сонливости в жару

В жаркую погоду может возникать сонливость, которая является естественным защитным механизмом человеческого организма. Как помочь себе сохранить активность в жару, "Известиям" рассказала невролог Галина Смирнова.

© РИА Новости

Во-первых, проблему можно решить простым способом – поспать. По словам специалиста, с медицинской точки зрения дневной сон в может быть полезен, так как в этот промежуток времени значительно замедляется метаболизм, что приносит облегчение организму.

Во-вторых, для бодрого состояния в течение летнего дня следует правильно подбирать одежду. Например, отдавать предпочтение вещам изо льна и хлопка, свободным фасонам с длинным рукавом. Также стоит носить солнцезащитные очки и головные уборы, подчеркнула невролог.

В-третьих, летом важно увеличить количество потребляемой питьевой или минеральной воды, но избегать сладких, газированных и содержащих кофеин напитков.