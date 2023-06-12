Почему на солнце хочется спать

После пары часов на пляже вы скорее всего ощутите усталость. Почему же пребывание на улице в жару вызывает чувство сонливости? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Организм, реагируя на жару, начинает замедлять свои физиологические процессы. Одновременно с этим тело прикладывает больше усилий, чтобы охладить организм. Именно эта дополнительная работа и заставляет чувствовать себя уставшим.

Пока вы лежите на солнце, организм подает сигнал расширить кровеносные сосуды, что позволяет большему количеству крови течь ближе к поверхности кожи и быстрее остывать. Из-за притока крови к коже некоторые люди становятся красными, когда им жарко. К тому же, организм выделяет пот, который охлаждает кожу. Тело увеличивает сердечный ритм, ускоряя обмен веществ.

Жара в целом снижает активность, из-за нее часто возникает желание отдохнуть. В то время как солнце при прохладной погоде, наоборот мотивирует нас на свершения, подавляя мелатонин.

Бузунов Роман Вячеславович Сомнолог, терапевт, клинический психолог

Вместе с этим организм теряет большое количество жидкости, а мы далеко не всегда носим с собой воду, хотя в жару это необходимо. Кстати, алкогольные напитки не помогают организму, а только еще больше нагружают сердце. Все эти факторы заставляют вас чувствовать усталость или сонливость.