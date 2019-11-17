Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Народная медицина
Как не стать жертвой сердечного приступа
Как не стать жертвой сердечного приступа
Болезни и лекарства
Сможет ли человечество победить рак
Сможет ли человечество победить рак
Новости
Компьютер научили предсказывать смерть
Компьютер научили предсказывать смерть
Наука

Как следует правильно спать 

Рамблер 3 часа назад
Как следует правильно спать
Фото: depositphotos.com
Не секрет, что сон очень важен для физического и психического здоровья человека. «Рамблер» расскажет о правилах здорового сна.
Исследователи Калифорнийского университета Беркли провели эксперимент, где поделили добровольцев на две группы: одни бодрствовали всю ночь, а другие спали. Таким образом они выяснили, что ночь без сна повышает уровень тревожности человека на 30%. А глубокий сон, наоборот, помогает уменьшить стресс и даже может заменить лекарства от нервных расстройств миллионам людей. В интервью The Business Insider ведущий автор исследования Эти Эт Бен Саймон заявил:
«Люди с тревожными расстройствами обычно сообщают о нарушении сна, но редко улучшение сна рассматривается как клиническая рекомендация для снижения тревожности».
Также МРТ показало, что у участников эксперимента, которые провели ночь без сна, отключалась медиальная префронтальная кора головного мозга, помогающая контролировать тревожность. А отделы мозга, которые отвечают за эмоции, были гиперактивными.
На этот случай ученые разработали пять советов для глубокого сна:
  • спать в прохладном помещении;
  • просыпаться всегда в одно и то же время;
  • за час до сна следует закрывать окна шторами и выключать все электронные приборы;
  • если настигла бессонница, то нужно заняться чем-то успокаивающим, пока не начнет клонить в сон;
  • избегать кофеина и алкоголя перед сном.
Видео дня. Чем опасен затяжной кашель
Комментарии 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
ЗОЖ , Бен Саймон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Как не стать жертвой сердечного приступа
Как не стать жертвой сердечного приступа
Сможет ли человечество победить рак
Сможет ли человечество победить рак
Компьютер научили предсказывать смерть
Компьютер научили предсказывать смерть
Как избавиться от косточек на ногах
Как избавиться от косточек на ногах 6
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение