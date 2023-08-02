Гомеопат назвала симптомы хронического тонзиллита

Гомеопат и психотерапевт Светлана Попова рассказала о том, какие могут быть симптомы у хронического тонзиллита. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Эксперт пояснила, что острый процесс воспаления миндалин называется ангиной, но если болезнь перетекает в хроническую форму, то она становится тонзиллитом. В полости рта присутствует микрофлора, которая вызывает инфекцию. Иммунитет начинает с ней бороться, из-за чего и появляется воспаление.

Среди симптомов хронического тонзиллита Попова назвала: увеличение лимфоузлов, повышение температуры, увеличение миндалин, боль в челюсти, боль в горле и при глотании.

При тонзиллите применяются антибиотики, а также промывание миндалин вместе с иммунностимулирующей терапией. Если происходит осложнение, то миндалины удаляют.