Ангина: симптомы, причины, лечение

Ангиной принято называть острый тонзиллит. Чаще всего он поражает детей от дошкольного возраста до пятнадцати лет, но взрослые тоже нередко встречаются с заболеванием. У некоторых тонзиллит перетекает в хроническую форму.

Спросили врача Максима Елисеева, почему возникает ангина, какие у нее симптомы, как лечат заболевание и правда ли, что у него могут быть опасные последствия. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Что такое ангина и почему она возникает?

Ангиной называется поражение небных миндалин. Причина этого заболевания — инфекционный агент. Например, стафилококки, стрептококки. Но главное, что это бактерии.

Небная миндалина — один из естественных барьеров нашего иммунитета, в миндалины попадает инфекция, начинается борьба в пределах миндалин. И когда инфекция погибает, тогда особо сильно никак заболевания себя не проявляет. Может быть, например, першение в горле или боль при глотании. Если же иммунитет не справляется, то развивается ангина, которая может протекать как за несколько часов, так и в течение двух-трех дней. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Симптомы ангины

При ангине есть выраженный болевой синдром. У больного поднимается температура, возникает кашель. Если посмотреть в ротовую полость, можно увидеть отекшие миндалины с белесыми вкраплениями — это продукты борьбы иммунной системой с инфекцией.

Лечение ангины

Чтобы справиться с ними, нужно орошать горло специальными средствами, а также принимать антибактериальную терапию, чтобы помочь организму бороться с инфекцией.

Дома можно лечить неосложненные формы, если же интоксикация нарастает, боль выраженная, температура высокая, такие состояния лечатся в инфекционном стационаре и необходимо вызвать скорую. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Опасные последствия