$91.20+0.51102.44+0.42

Запор: причины, симптомы, лечение

Опорожнение кишечника - процесс, требующий слаженной работы всего организма. И если, что-то идет не так, то нарушается и эта функция.

Запор: причины, симптомы, лечение
© ru.123rf.com

"Рамблер" рассказывает, почему возникают запоры, как их лечить и можно ли избежать.

Видео дня

Состояние, при котором нарушается процесс опорожнения кишечника, называют запор. Отсутствие стула в течение двух-трех дней может быть вариантом нормы, но если в туалет не получается сходить дольше или есть желание, но опорожнение кишечника дается с большим трудом, это значит, что нужно предпринимать меры.

Симптомы запора

  1. Редкий или затрудненный стул.
  2. Необходимость сильного натуживания при опорожнении кишечника.
  3. Сухой твердый кал, выделение слизи со стулом.
  4. Чувство, что кишечник опорожнился не полностью, после того как человек уже сходил в туалет.
  5. Отсутствие дефекации при сильных позывах.
  6. Болезненные ощущения в животе, чувство тяжести.
  7. Вздутие.

Причины

  • Недостаток клетчатки и жидкости в организме, нарушение режима питания, пропуски приемов пищи, жирная, острая, соленая еда.
  • Низкая двигательная активность.
  • Прием некоторых лекарств.
  • Изменения гормонального фона, например при беременности или менопаузе.
  • Стресс и психологические проблемы.
  • Некоторые заболевания, в том числе синдром раздраженного кишечника, геморрой, трещины.
  • Пожилой возраст.
  • Изменение привычного режима дня, например, во время путешествия.
  • Наследственный фактор.

Геморрой: симптомы, причины, лечение

Лечение

Лечение запора включает следующие мероприятия:

  1. Изменение диеты: в рацион нужно включить больше клетчатки (это фрукты, овощи, злаки), пить больше воды, отказаться от фастфуда и другой жирной, жареной, соленой, острой, сладкой пищи.
  2. Физкультура для улучшения перистальтики кишечника.
  3. Назначение препаратов: это может сделать только врач, который соберет анамнез и учтет все обстоятельства. Бесконтрольный прием слабительных средств может вызвать обратный эффект и серьезно ухудшить ситуацию.
  4. Снижение стресса: иногда достаточно просто дать организму отдохнуть, но в некоторых случаях потребуется назначение специальных препаратов. Для этого нужно обратиться к неврологу.
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости