Запор: причины, симптомы, лечение

Опорожнение кишечника - процесс, требующий слаженной работы всего организма. И если, что-то идет не так, то нарушается и эта функция.

"Рамблер" рассказывает, почему возникают запоры, как их лечить и можно ли избежать.

Состояние, при котором нарушается процесс опорожнения кишечника, называют запор. Отсутствие стула в течение двух-трех дней может быть вариантом нормы, но если в туалет не получается сходить дольше или есть желание, но опорожнение кишечника дается с большим трудом, это значит, что нужно предпринимать меры.