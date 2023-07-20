Запор: причины, симптомы, лечение
Опорожнение кишечника - процесс, требующий слаженной работы всего организма. И если, что-то идет не так, то нарушается и эта функция.
"Рамблер" рассказывает, почему возникают запоры, как их лечить и можно ли избежать.
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Состояние, при котором нарушается процесс опорожнения кишечника, называют запор. Отсутствие стула в течение двух-трех дней может быть вариантом нормы, но если в туалет не получается сходить дольше или есть желание, но опорожнение кишечника дается с большим трудом, это значит, что нужно предпринимать меры.
Симптомы запора
- Редкий или затрудненный стул.
- Необходимость сильного натуживания при опорожнении кишечника.
- Сухой твердый кал, выделение слизи со стулом.
- Чувство, что кишечник опорожнился не полностью, после того как человек уже сходил в туалет.
- Отсутствие дефекации при сильных позывах.
- Болезненные ощущения в животе, чувство тяжести.
- Вздутие.
Причины
- Недостаток клетчатки и жидкости в организме, нарушение режима питания, пропуски приемов пищи, жирная, острая, соленая еда.
- Низкая двигательная активность.
- Прием некоторых лекарств.
- Изменения гормонального фона, например при беременности или менопаузе.
- Стресс и психологические проблемы.
- Некоторые заболевания, в том числе синдром раздраженного кишечника, геморрой, трещины.
- Пожилой возраст.
- Изменение привычного режима дня, например, во время путешествия.
- Наследственный фактор.
Лечение
Лечение запора включает следующие мероприятия:
- Изменение диеты: в рацион нужно включить больше клетчатки (это фрукты, овощи, злаки), пить больше воды, отказаться от фастфуда и другой жирной, жареной, соленой, острой, сладкой пищи.
- Физкультура для улучшения перистальтики кишечника.
- Назначение препаратов: это может сделать только врач, который соберет анамнез и учтет все обстоятельства. Бесконтрольный прием слабительных средств может вызвать обратный эффект и серьезно ухудшить ситуацию.
- Снижение стресса: иногда достаточно просто дать организму отдохнуть, но в некоторых случаях потребуется назначение специальных препаратов. Для этого нужно обратиться к неврологу.
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