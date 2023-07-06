Геморрой: симптомы, причины, лечение

Об этой болезни говорить неудобно, и многие стесняются и не идут к врачу до тех пор, пока не станет совсем плохо.

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"Рамблер" рассказывает, что такое геморрой, как он проявляется и почему стоит как можно скорее обратиться к врачу.

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Что это такое

Геморрой - это заболевание, для которого характерно воспаление и расширение вен, расположенных в области прямой кишки и заднего прохода. На начальных стадиях это вызывает определенный дискомфорт, при прогрессировании заболевания может открыться кровотечение.

Симптомы

На то, то у человека развивается геморрой, указывают следующие признаки:

Дискомфорт и болезненные ощущения в области прямой кишки. Зуд и раздражение вокруг анального отверстия. Кровотечение во время и после опорожнения кишечника. Образование геморроидальных узлов. В тяжелых случаях они увеличиваются так, что могут выпадать из прямой кишки.

Причины

Заболевание развивается по разным причинам, часто они действуют в комплексе и в основном связаны с увеличением давления в прямой кишке..

Слишком большие усилия при опорожнении кишечника.

Поднятие тяжестей.

Сидячий образ жизни и отсутствие регулярных физических нагрузок.

Анальный секс.

Хронический запор или диарея.

Дефицит клетчатки в рационе.

Недостатоное потребление воды.

Беременность и роды, во время которых увеличивается давление на вены в области прямой кишки.

Наследственность.

Диагностика

Чтобы поставить диагноз, врачу чаще всего достаточно осмотреть ануса и прямую кишку. Также назначают ректороманоскопию или колоноскопию, чтобы уточнить диагноз и исключить, например, полипы в кишечнике.

Лечение

Лечение назначается в зависимости от степени тяжести заболевания. Иногда достаточно консервативного лечения, включающего таблетки, мази и свечи. При средней степени тяжести дополнительно могут назначить физиопроцедуры. В тяжедых случаях требуется хирургическое вмешательство для удаления геморроидальных узлов.

Профилактика

Как и в случае со многими другими болезнями, профилактика геморроя заключается в коррекции образа жизни. Что сюда входит:

правильное питание с увеличенным потреблением клетчатки, регулярная физическая активность,

поддержание нормального веса,

избегание длительного сидения или стояния,

правильная гигиена,

избегание лишнего напряжения при поднятии тяжестей.