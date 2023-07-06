Геморрой: симптомы, причины, лечение
Об этой болезни говорить неудобно, и многие стесняются и не идут к врачу до тех пор, пока не станет совсем плохо.
"Рамблер" рассказывает, что такое геморрой, как он проявляется и почему стоит как можно скорее обратиться к врачу.
Что это такое
Геморрой - это заболевание, для которого характерно воспаление и расширение вен, расположенных в области прямой кишки и заднего прохода. На начальных стадиях это вызывает определенный дискомфорт, при прогрессировании заболевания может открыться кровотечение.
Симптомы
На то, то у человека развивается геморрой, указывают следующие признаки:
- Дискомфорт и болезненные ощущения в области прямой кишки.
- Зуд и раздражение вокруг анального отверстия.
- Кровотечение во время и после опорожнения кишечника.
- Образование геморроидальных узлов. В тяжелых случаях они увеличиваются так, что могут выпадать из прямой кишки.
Причины
Заболевание развивается по разным причинам, часто они действуют в комплексе и в основном связаны с увеличением давления в прямой кишке..
- Слишком большие усилия при опорожнении кишечника.
- Поднятие тяжестей.
- Сидячий образ жизни и отсутствие регулярных физических нагрузок.
- Анальный секс.
- Хронический запор или диарея.
- Дефицит клетчатки в рационе.
- Недостатоное потребление воды.
- Беременность и роды, во время которых увеличивается давление на вены в области прямой кишки.
- Наследственность.
Диагностика
Чтобы поставить диагноз, врачу чаще всего достаточно осмотреть ануса и прямую кишку. Также назначают ректороманоскопию или колоноскопию, чтобы уточнить диагноз и исключить, например, полипы в кишечнике.
Лечение
Лечение назначается в зависимости от степени тяжести заболевания. Иногда достаточно консервативного лечения, включающего таблетки, мази и свечи. При средней степени тяжести дополнительно могут назначить физиопроцедуры. В тяжедых случаях требуется хирургическое вмешательство для удаления геморроидальных узлов.
Профилактика
Как и в случае со многими другими болезнями, профилактика геморроя заключается в коррекции образа жизни. Что сюда входит:
- правильное питание с увеличенным потреблением клетчатки, регулярная физическая активность,
- поддержание нормального веса,
- избегание длительного сидения или стояния,
- правильная гигиена,
- избегание лишнего напряжения при поднятии тяжестей.
Важно помнить, что каждый человек может иметь индивидуальные особенности и рекомендации по профилактике и лечению геморроя могут различаться. Поэтому, при наличии риска развития геморроя или уже имеющихся симптомах, важно обратиться к врачу для получения конкретных рекомендаций и назначения наиболее подходящего лечения.