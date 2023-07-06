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Геморрой: симптомы, причины, лечение

Об этой болезни говорить неудобно, и многие стесняются и не идут к врачу до тех пор, пока не станет совсем плохо.

Геморрой: симптомы, причины, лечение
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"Рамблер" рассказывает, что такое геморрой, как он проявляется и почему стоит как можно скорее обратиться к врачу.

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Что это такое

Геморрой - это заболевание, для которого характерно воспаление и расширение вен, расположенных в области прямой кишки и заднего прохода. На начальных стадиях это вызывает определенный дискомфорт, при прогрессировании заболевания может открыться кровотечение.

Симптомы

На то, то у человека развивается геморрой, указывают следующие признаки:

  1. Дискомфорт и болезненные ощущения в области прямой кишки.
  2. Зуд и раздражение вокруг анального отверстия.
  3. Кровотечение во время и после опорожнения кишечника.
  4. Образование геморроидальных узлов. В тяжелых случаях они увеличиваются так, что могут выпадать из прямой кишки.

Причины

Заболевание развивается по разным причинам, часто они действуют в комплексе и в основном связаны с увеличением давления в прямой кишке..

  • Слишком большие усилия при опорожнении кишечника.
  • Поднятие тяжестей.
  • Сидячий образ жизни и отсутствие регулярных физических нагрузок.
  • Анальный секс.
  • Хронический запор или диарея.
  • Дефицит клетчатки в рационе.
  • Недостатоное потребление воды.
  • Беременность и роды, во время которых увеличивается давление на вены в области прямой кишки.
  • Наследственность.

Диагностика

Чтобы поставить диагноз, врачу чаще всего достаточно осмотреть ануса и прямую кишку. Также назначают ректороманоскопию или колоноскопию, чтобы уточнить диагноз и исключить, например, полипы в кишечнике.

Лечение

Лечение назначается в зависимости от степени тяжести заболевания. Иногда достаточно консервативного лечения, включающего таблетки, мази и свечи. При средней степени тяжести дополнительно могут назначить физиопроцедуры. В тяжедых случаях требуется хирургическое вмешательство для удаления геморроидальных узлов.

Профилактика

Как и в случае со многими другими болезнями, профилактика геморроя заключается в коррекции образа жизни. Что сюда входит:

  • правильное питание с увеличенным потреблением клетчатки, регулярная физическая активность,
  • поддержание нормального веса,
  • избегание длительного сидения или стояния,
  • правильная гигиена,
  • избегание лишнего напряжения при поднятии тяжестей.

Важно помнить, что каждый человек может иметь индивидуальные особенности и рекомендации по профилактике и лечению геморроя могут различаться. Поэтому, при наличии риска развития геморроя или уже имеющихся симптомах, важно обратиться к врачу для получения конкретных рекомендаций и назначения наиболее подходящего лечения.

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