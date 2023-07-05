Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев развеял популярный миф о пользе мороженого при боли в горле. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

По словам медика, мороженое не только не помогает вылечить горло, но и, наоборот, только усугубляет ситуацию. Употребление холодного приводит к сильному переохлаждению горла.

Как правило, мороженое едят в жару, из-за чего создается большой контраст в температура и, как следствие, воспаление. Сначала страдает оболочка задней стенки глотки, а затем небные миндалины. Воспаление может начаться и в носоглотке. При этом, если оно спустится вниз, есть риск возникновения охриплости или даже полной потери голоса.