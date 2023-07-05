Бассейны – одно из излюбленных мест отдыхающих, которое позволяет одновременно наслаждаться и солнечными лучами, и прохладой. Однако всегда следует помнить о гигиене и мерах предосторожности. Врачи рассказали изданию The Sun, какие инфекции можно подцепить в искусственном водоеме.

Во-первых, подобные места общего пользования могут выступать в качестве благодатной почвы для различных грибков, которые приспособлены к влажным поверхностям. Взаимодействие с ними грозит заражением грибковой инфекцией и появлением бородавок.

Как объяснили врачи, обычно инфекция начинает проявляться с края ногтя, который меняет свой привычный цвет на беловато-желтый, коричневый или зеленый. Со временем больной ноготь становится более ломким, а кожа вокруг него может чесаться.