Врачи напомнили, какими инфекциями можно заразиться в бассейнах
Бассейны – одно из излюбленных мест отдыхающих, которое позволяет одновременно наслаждаться и солнечными лучами, и прохладой. Однако всегда следует помнить о гигиене и мерах предосторожности. Врачи рассказали изданию The Sun, какие инфекции можно подцепить в искусственном водоеме.
Во-первых, подобные места общего пользования могут выступать в качестве благодатной почвы для различных грибков, которые приспособлены к влажным поверхностям. Взаимодействие с ними грозит заражением грибковой инфекцией и появлением бородавок.
Как объяснили врачи, обычно инфекция начинает проявляться с края ногтя, который меняет свой привычный цвет на беловато-желтый, коричневый или зеленый. Со временем больной ноготь становится более ломким, а кожа вокруг него может чесаться.
Во избежание неприятных последствий специалисты советуют не ходить босиком возле бассейнов. Такая неосторожность может испортить не только сам отдых, но и следующие за ним недели, в течение которых придется лечиться от злополучной инфекции.