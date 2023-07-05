Врач рассказала, что не стоит есть на пляже

На пляже часто продают еду, например вареную кукурузу, пирожки. Тем не менее перекусывать ею может быть опасно, так как торговля там часто незаконная. Что не стоит покупать на пляже, рассказала исполняющая обязанности главного врача Городской поликлиники № 9 Элеонора Николова "Вечерней Москве".

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По словам специалиста, не нужно покупать пирожки, которые продавцы выдают за домашние. Невозможно угадать, как они на самом деле были приготовлены и свежие ли при этом использовались продукты. Несвежесть начинки часто скрывают с помощью чеснока и специй, а последствиями такого перекуса может быть серьезное отравление.

Брать вместо пирожков бутерброды тоже не стоит: их можно съесть слишком много, при том что всего в одном примерно 150 калорий. Это, скорее всего, приведет к перееданию.

Вареную кукурузу из-за высокой калорийности покупать тоже не нужно. Но если все же хочется, лучше делать это утром и проверять, насколько продукт свежий. Однако если накануне из-за плохой погоды на пляже никого не было, покупать кукурузу не надо. Скорее всего, вчерашние початки обдали кипятком и выдают за свежие.

Легко отравиться и фруктами, которые расфасовали по небольшим пакетам. Они почти всегда будут немытыми, а некоторые начнут портиться на жаре и создадут среду для размножения бактерий.

Лучше всего взять с собой на пляж тщательно вымытые огурцы. Они позволят утолить и голод, и жажду, при этом не обладая высокой калорийностью. Можно взять и дыню, арбуз, но есть их только что разрезанными, а не когда они полежат на солнце.

Идеальным вариантом будет взять на пляж несколько бутылок воды. Она защитит и от переедания, и от обезвоживания.